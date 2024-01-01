Новенький Xiaomi SU7 “вмер” посеред дороги: власник вимагає нове авто у виробника

Як повідомляє Carcoops, власник блакитного SU7 був змушений відправити його назад до дилера на наступний день після покупки. За словами водія, коли він їхав по шосе, на цифровій панелі приладів з’явилось повідомлення, що авто має проблему й потрібно негайно прямувати до дилера.

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Через короткий проміжок часу з’явилось нове повідомлення що трансмісія авто вийшла з ладу. Після цього його SU7 вимкнувся й власник був змушений зупинитись на узбіччі. Він викликав евакуатор і повернув автомобіль дилеру.

Китайські джерела Autohome і Carnewschina з’ясували, що майстри дилерського сервісного центру не змогли діагностувати проблему, а тому повідомили власника, що електромобіль потрібно відправити назад на завод, щоб встановити причину неполадки.

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Власник відмовився ремонтувати автомобіль. Натомість він попросив у Xiaomi новий SU7 в якості компенсації, проте представники компанії відмовили йому, пояснивши, що усі наявні авто вже мають своїх власників і йому доведеться ставати у чергу.

Повідомляється, що Xiaomi має організувати повне відшкодування за несправний автомобіль і компенсувати будь-які понесені витрати. За різними оцінками, китайський техногігант виготовив понад 10 тисяч екземплярів SU7 з моменту його запуску на конвеєрі.

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Відомо, що більшість власників скаржиться на жахливу збірку авто. Інші повідомляли про дивну роботу системи контролю тяги автомобіля. До того ж нещодавно Xiaomi визнала, що система автоматичного екстреного гальмування (AEB) перестає працювати на швидкості понад 135 км/год. Вона залишатиметься неактивною, допоки техногігант не виправить її роботу в бездротовому оновленні.