Понад 50% покупців електрокара Xiaomi скасували замовлення. Швидше за все, їх відклякнув лист очікування, що розтягнувся на пів року.

Більше половини тих, хто оформили замовлення на електрокар Xiaomi, відмовилися від покупки. За даними сайту IT Home, частка відмовників становила 55 відсотків.

Читайте також: Xiaomi на своєму мегазаводі збирає один автомобіль за 76 секунд: відео

Очевидно, йдеться про тих, хто встиг забрати депозит упродовж тижня після старту продажів. При цьому оплачених замовлень у Xiaomi залишається близько 60 тисяч. Їх виконання розтягнеться кілька місяців, оскільки можливостей різко наростити обсяги випуску фірми немає.

Протягом 24 годин після офіційного запуску продажів Xiaomi зібрала 88 898 попередніх замовлень на свій перший електрокар SU7. Для оформлення потрібно було внести депозит у розмірі п'яти тисяч юанів ($700), причому перші 7 днів угоду можна було скасувати та повернути всю суму. Схоже, деякі потенційні покупці злякалися тривалих очікувань і скасували замовлення — за даними сайту IT Home, частка відмовників склала 55 відсотків.

Аркуш очікування на Xiaomi SU7 розтягнувся до восьми місяців. Спочатку почнуться постачання машин із лімітованої серії Founder's Edition. Потім, наприкінці квітня, настане черга версій Standard і Max. І лише у другій половині травня стартують відвантаження SU7 Pro. За місяць Xiaomi вийде випускати близько 9 тисяч автомобілів. Ціни на модель лежать у діапазоні 215 900 - 299 900 юанів ($30 000 - $ 41 500).

Первісток автомобільного підрозділу Xiaomi Automobile – це седан розміром з Porsche Taycan. В його основі лежить "візок" Modena з інтегрованою батареєю ємністю 101 кіловат-годину. Двомоторний седан видає 673 кінські сили та 838 Нм крутного моменту. Початковий одномоторний - 299 сил. На розгін до ста вони витрачають 2,78 та 5,28 секунди відповідно. Максимальна швидкість - 265 і 210 кілометрів на годину, запас ходу – 800 та 668 кілометрів.