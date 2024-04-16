Более 50% покупателей электрокара Xiaomi отменили заказы. Скорее всего, их отпугнул лист ожидания, растянувшийся на полгода.

Более половины тех, кто оформили заказ на электрокар Xiaomi отказались от покупки. По данным сайта IT Home, доля отказников составила 55 процентов.

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Очевидно, речь идет о тех, кто успел забрать депозит в течение недели после старта продаж. При этом оплаченных заказов у Xiaomi остается около 60 тысяч. Их выполнение растянется несколько месяцев, поскольку возможностей резко нарастить объемы выпуска фирмы нет.

В течение 24 часов после официального запуска продаж Xiaomi собрала 88 898 предварительных заказов на свой первый электрокар SU7. Для оформления нужно было внести депозит в размере пяти тысяч юаней ($700), причем первые 7 дней сделку можно было отменить и вернуть всю сумму. Похоже, некоторые потенциальные покупатели испугались длительных ожиданий и отменили заказ - по данным сайта IT Home, доля отказников составила 55 процентов.

Лист ожидания на Xiaomi SU7 растянулся до восьми месяцев. Сначала начнутся поставки машин из лимитированной серии Founder's Edition. Затем, в конце апреля, наступит очередь версий Standard и Max. И лишь во второй половине мая стартуют отгрузки SU7 Pro. За месяц Xiaomi выйдет выпускать около 9 тысяч автомобилей. Цены на модель лежат в диапазоне 215 900 - 299 900 юаней ($30 000 - $41 500).

Первенец автомобильного подразделения Xiaomi Automobile – это седан размером с Porsche Taycan. В его основе лежит "тележка" Modena с интегрированной батареей емкостью 101 киловатт-час. Двухмоторный седан выдает 673 лошадиные силы и 838 Нм крутящего момента. Начальный одномоторный - 299 сил. На разгон до ста они тратят 2,78 и 5,28 секунд соответственно. Максимальная скорость - 265 и 210 километров в час, запас хода – 800 и 668 километров.