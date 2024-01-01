Новенький Xiaomi SU7 "умер" посреди дороги: владелец требует новое авто у производителя

Как сообщает Carcoops, владелец голубого SU7 был вынужден отправить его обратно к дилеру на следующий день после покупки. По словам водителя, когда он ехал по шоссе, на цифровой панели приборов появилось сообщение, что авто имеет проблему и нужно немедленно направляться к дилеру.

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Через короткий промежуток времени, появилось новое сообщение, что трансмиссия авто вышла из строя. После этого его SU7 выключился и владелец был вынужден остановиться на обочине. Он вызвал эвакуатор и вернул автомобиль дилеру.

Китайские источники Autohome і Carnewschina выяснили, что мастера дилерского сервисного центра не смогли диагностировать проблему, а потому сообщили владельцу, что электромобиль нужно отправить обратно на завод, чтобы установить причину неполадки.

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Владелец отказался ремонтировать автомобиль. Вместо этого он попросил у Xiaomi новый SU7 в качестве компенсации, однако представители компании отказали ему, объяснив, что все имеющиеся авто уже имеют своих владельцев и ему придется становиться в очередь.

Сообщается, что Xiaomi должна организовать полное возмещение за неисправный автомобиль и компенсировать любые понесенные расходы. По разным оценкам, китайский техно гигант изготовил более 10 тысяч экземпляров SU7 с момента его запуска на конвейере.

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Известно, что большинство владельцев жалуется на ужасную сборку авто. Другие сообщали о странной работе системы контроля тяги автомобиля. К тому же недавно Xiaomi признала, что система автоматического экстренного торможения (AEB) перестает работать на скорости более 135 км/ч. Она будет оставаться неактивной, пока техно гигант не исправит ее работу в беспроводном обновлении.