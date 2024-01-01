Xiaomi показала 1548-сильный седан SU7 Ultra

Как сообщает Carscoops, компания создала трековую версию седана, чтобы превзойти Porsche Taycan Turbo GT на Нюрбургринге. Электромобиль создан в одном экземпляре, однако, вероятно, его серийная версия может дебютировать в будущем.

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Модель имеет более широкие крылья, агрессивные бамперы с аэродинамическими элементами, низкий клиренс, массивный сплиттер и спойлер. Автопроизводитель говорит, что он способен генерировать до 2145 кг прижимной силы.

Силовая установка представляет собой комбинацию из трех электродвигателей и имеет мощность в 1548 лошадиных сил. Это на 440 л.с. больше, чем имеет Taycan Turbo GT и на 283 л.с. больше, чем у Zeekr 001 FR. В то же время прототип гораздо легче их, ведь весит всего 1900 кг.

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Известно, что электромобиль имеет батареи CATL Qilin 2.0, которая имеет максимальную мощность разряда 1330 кВт, что делает ее пригодной для трека. По словам Xiaomi, SU7 Ultra разгоняется от 0 до 100 км/ч за 1,97 секунды и за 15 секунд до максимальной скорости в 350 км/ч.

Техногигант планирует устроить заезд SU7 Ultra на Нюрбургринг в октябре, стремясь превысить время круга 7:07,55 Porsche Taycan Turbo GT и 7:25,23 Tesla Model S Plaid. Однако, чтобы претендовать на рекорд, электромобиль от Xiaomi должен преодолеть лучшее время круга, что установил Volkswagen ID.R – 6:05,336, ведь модели от Porsche и Tesla являются серийными автомобилями.