Яким буде новий CarPlay: Apple розкрила інтерфейс системи

Компанія презентувала перші зображення інтерфейсу нового Car Play під час WWDC 2024. Як повідомляється, система буде інтегрована в автомобілі нового покоління й кожен автовиробник зможе налаштувати зовнішній вигляд, аби зберегти власну ідентичність бренду.

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Таким чином оновлений Apple CarPlay буде унікальним в кожному автомобілі. Як повідомляє Autoevolution, нова система працюватиме не лише з головним екраном мультимедіа. На тизерних зображеннях Apple помітно, що цифрова панель приладів та екран пасажира, (за наявності такого), отримають віджети.

Також в систему інтегрують Apple Maps. Навігація відображатиметься на цифровій панелі приладів, разом з такими важливими параметрами, як швидкість, рівень заряду батареї, тощо. До того ж тепер CarPlay зможе аналізувати дані авто.

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Для цього розробники Apple створять відповідний застосунок, в якому відображатиметься інформація про роботу різних систем автомобіля та параметри, які можна змінити, хоча, кожен автовиробник зможе встановлювати власний рівень доступних даних і налаштувань.

Водіям також буде доступна можливість налаштувати режим водіння, клімат-контроль та системи допомоги водієві через CarPlay. Окрім цього, власник отримуватиме сповіщення про низький рівень заряд батареї, чи про фініш процесу зарядки.

Повідомляється, що оновлений Apple CarPlay дебютує на моделях Porsche та Aston Martin. Інші автовиробники поки не оголошені, однак, відомо, що компанія вже веде перемовини з ними. Більше подробиць стануть відомими восени, коли дебютує нове покоління iPhone.

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Річ у тім, що новий CarPlay 2.0 не є автономною системою, а й надалі працюватиме виключно з iPhone. До того ж він не буде доступний в авто, які оснащені поточною версією CarPlay, оскільки для цього потрібно оновити обладнання авто і клієнти не зможуть цього зробити, якщо автовиробник не запропонує такої опції.