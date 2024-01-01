Каким будет новый CarPlay: Apple раскрыла интерфейс системы

Компания презентовала первые изображения интерфейса нового Car Play во время WWDC 2024. Как сообщается, система будет интегрирована в автомобили нового поколения и каждый автопроизводитель сможет настроить внешний вид, чтобы сохранить собственную идентичность бренда.

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Таким образом обновленный Apple CarPlay будет уникальным в каждом автомобиле. Как сообщает Autoevolution, новая система будет работать не только с главным экраном мультимедиа. На тизерных изображениях Apple заметно, что цифровая панель приборов и экран пассажира, (при наличии такового), получат виджеты.

Также в систему интегрируют Apple Maps. Навигация будет отображаться на цифровой панели приборов, вместе с такими важными параметрами, как скорость, уровень заряда батареи, и тому подобное. К тому же теперь CarPlay сможет анализировать данные авто.

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Для этого разработчики Apple создадут соответствующее приложение, где будет отображаться информация о работе различных систем автомобиля и параметры, которые можно изменить, хотя, каждый автопроизводитель сможет устанавливать собственный уровень доступных данных и настроек.

Водителям также будет доступна возможность настроить режим вождения, климат-контроль и системы помощи водителю через CarPlay. Кроме этого, владелец будет получать оповещения о низком уровне заряд батареи, или о финише процесса зарядки.

Сообщается, что обновленный Apple CarPlay дебютирует на моделях Porsche и Aston Martin. Другие автопроизводители пока не объявлены, однако, известно, что компания уже ведет переговоры с ними. Больше подробностей станут известны осенью, когда дебютирует новое поколение iPhone.

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Дело в том, что новый CarPlay 2.0 не является автономной системой, а и в дальнейшем будет работать исключительно с iPhone. К тому же он не будет доступен в авто, которые оснащены текущей версией CarPlay, поскольку для этого нужно обновить оборудование авто и клиенты не смогут этого сделать, если автопроизводитель не предложит такой опции.