Mercedes-Benz заявляет, что не позволит Apple CarPlay полностью взять под контроль информационно-развлекательные системы своих автомобилей.

Еще в 2022 году Apple объявила, что ее автомобильная система отображения телефона CarPlay сможет контролировать каждый экран автомобиля. Однако Mercedes-Benz говорит, что не передаст полный контроль над своим информационно-развлекательным массивом технологической компании.

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По словам генерального директора немецкого автопроизводителя Олы Каллениуса, транспортные средства нуждаются в "целостной архитектуре программного обеспечения", чтобы удовлетворить потребности клиентов, но передача управления Apple не является способом достичь этого.

"Короткий ответ - нет", — сказал Каллениус The Verge, когда его спросили, планирует ли Mercedes-Benz принять полностью погружную версию CarPlay. "Отдать весь главный блок кабины - в нашем случае, экран для пассажиров - и все кому-то другому, ответ - нет".

Однако это не означает, что Mercedes-Benz пойдет по пути General Motors, которая недавно объявила, что не будет предлагать никакую форму Apple CarPlay или Android Auto в своих будущих электромобилях.

"Мы не фундаменталисты, чтобы сказать, что по определенным причинам мы не позволим клиентам использовать Apple CarPlay, если они решат это сделать", — сказал Каллениус. "Итак, у нас есть Apple CarPlay. У нас есть Android Auto. Если для некоторых функций вы чувствуете себя удобнее с этим и желаете переключаться туда-сюда. Вы также можете это получить".

Mercedes-Benz заявляет, что открыт для тесного сотрудничества с технологическими компаниями и планирует установить специальную версию Google Maps в своих автомобилях. Однако автопроизводитель будет работать с инженерами технологической компании, чтобы создать что-то на заказ, не передавая полный контроль внешней компании.

Хотя решение позволить технологической компании взять на себя управление информационно-развлекательными и приборными экранами автопроизводителя может показаться странным, это именно то, что Porsche и Aston Martin планируют сделать. Они уже продемонстрировали, как эффектный дисплей Apple CarPlay будет выглядеть на их автомобилях.