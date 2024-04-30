Mercedes-Benz заявляє, що не дозволить Apple CarPlay повністю взяти під контроль інформаційно-розважальні системи своїх автомобілів.

Ще в 2022 році Apple оголосила, що її автомобільна система віддзеркалення телефону CarPlay зможе контролювати кожен екран автомобіля. Однак Mercedes-Benz каже, що не передасть повний контроль над своїм інформаційно-розважальним масивом технологічній компанії.

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За словами генерального директора німецького автовиробника Оли Калленіуса, транспортні засоби потребують «цілісної архітектури програмного забезпечення», щоб задовольнити потреби клієнтів, але передача кермування Apple не є способом досягти цього.

«Коротка відповідь — ні», — сказав Калленіус The Verge, коли його запитали, чи планує Mercedes-Benz прийняти повністю занурювальну версію CarPlay. «Віддати весь головний блок кабіни — у нашому випадку, екран для пасажирів — і все комусь іншому, відповідь — ні».

Однак це не означає, що Mercedes-Benz піде шляхом General Motors, яка нещодавно оголосила, що не буде пропонувати жодну форму Apple CarPlay або Android Auto у своїх майбутніх електромобілях.

«Ми не фундаменталісти, щоб сказати, що з певних причин ми не дозволимо клієнтам використовувати Apple CarPlay, якщо вони вирішать це зробити», — сказав Калленіус. «Отже, у нас є Apple CarPlay. У нас є Android Auto. Якщо для деяких функцій ви відчуваєте себе зручніше з цим і бажаєте перемикатися туди-сюди, ви також можете це отримати».

Mercedes-Benz заявляє, що відкритий для тісної співпраці з технологічними компаніями та планує встановити спеціальну версію Google Maps у своїх автомобілях. Однак автовиробник працюватиме з інженерами технологічної компанії, щоб створити щось на замовлення, не передаючи повний контроль зовнішній компанії.

Хоча рішення дозволити Apple взяти на себе управління інформаційно-розважальними та приладовими екранами автовиробника може здатися дивним, це саме те, що Porsche і Aston Martin планують зробити. Вони вже продемонстрували, як ефектний дисплей Apple CarPlay виглядатиме на їхніх автомобілях.