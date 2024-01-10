Google Ghrome занимает лидерскую позицию среди интрнет-браузеров как для мобильных устройств, так и для компьютеров. Теперь компания планирует расширить применение браузера благодаря внедрению приложения к мультимедиа автомобилям.

Об этом Google заявил на выставке электроники CES 2024, проходящей в Лос-Анджелесе. Теперь браузер будет доступен водителю за рулем не только на мобильном телефоне, но и на экране информационно-развлекательной системы.

Водитель и пассажиры смогут перемещаться в Интернете на большом экране в салоне, когда автомобиль припаркован, поэтому им больше не придется обращаться к мобильному устройству для быстрого поиска.

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Просмотр браузера автоматически блокируется, когда авто начинает движение, поэтому "загуглить" информацию на ходу не получится. Однако, если вы ждете детей из школы, или заряжаете аккумулятор вашего электромобиля, вы можете запустить браузер и просматривать веб-страницы с помощью интерфейса, который вам уже точно знаком.

Google говорит, что первыми автомобилями, которые получат Chrome на Android Automotive, станут отдельные модели Volvo и Polestar. Они уже могут испытать бета-версию браузера. Поисковый гигант обещает выйти на фазу широкой доступности и включить Chrome для всех автомобилей Android Automotive позже в этом году.

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Еще одна интересная особенность - интеграция кнопки "Отправить в машину" в приложение Google Maps. Это позволяет пользователям планировать поездки на своем телефоне и непосредственно отправлять детали в систему своего автомобиля, еще больше укрепляя интеграцию между автомобильным программным обеспечением Google.

В компании также заявили, что заработал канал погоды, который позволяет вам проверять прогноз, когда автомобиль припаркован. Вы получаете полный набор функций, включая почасовые прогнозы погоды для вашего текущего местонахождения, радар, а также голосовое уведомление об ухудшении погоды от голосового ассистента.