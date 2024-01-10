Google Ghrome займає лідерську позицію серед інтернет-браузерів як для мобільних пристроїв, так і для комп’ютерів. Тепер компанія планує розширити застосування браузера завдяки впровадженню додатка до мультимедіа автомобілів.

Про це Google заявив на виставці електроніки CES 2024, що проходить в Лос-Анджелесі. Тепер браузер буде доступний водію за кермом не лише на мобільному телефоні, але й на екрані інформаційно-розважальної системи.

Водій та пасажири зможуть переміщатися в Інтернеті на великому екрані в салоні, коли автомобіль припаркований, тож їм більше не доведеться звертатися до мобільного пристрою для швидкого пошуку.

Читайте також: Volkswagen запроваджує ChatGPT у свої автомобілі

Перегляд браузера автоматично блокується, коли авто починає рух, то ж “загуглити” інформацію на ходу не вийде. Однак, якщо ви чекаєте дітей зі школи, або заряджаєте акумулятор вашого електромобіля, ви можете запустити браузер і переглядати вебсторінки за допомогою інтерфейсу, який вам уже точно знайомий.

Google каже, що першими автомобілями, які отримають Chrome на Android Automotive, стануть окремі моделі Volvo та Polestar. Вони вже можуть випробувати бета-версію браузера. Пошуковий гігант обіцяє вийти на фазу широкої доступності та ввімкнути Chrome для всіх автомобілів Android Automotive пізніше цього року.

Також цікаво: BMW додасть до мультимедіа ігри, телебачення та VR-окуляри

Ще одна цікава особливість — інтеграція кнопки «Надіслати в машину» в додаток Google Maps. Це дозволяє користувачам планувати поїздки на своєму телефоні та безпосередньо надсилати деталі в систему свого автомобіля, ще більше зміцнюючи інтеграцію між автомобільним програмним забезпеченням Google.

В компанії також заявили, що запрацював канал погоди, який дозволяє вам перевіряти прогноз, коли автомобіль припаркований. Ви отримуєте повний набір функцій, включаючи погодинні прогнози погоди для вашого поточного місцезнаходження, радар, а також голосове повідомлення про погіршення погоди від голосового асистента.