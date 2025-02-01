Первый электрокроссовер Xiaomi имеет запас хода в 760 километров

Как отмечает CarNewsChina, стартовая цена китайского конкурента Tesla Model Y может начинаться от 250 тысяч юаней, что эквивалентно 34 500 долларов по текущему курсу. Первый электрический кроссовер Xiaomi будет оснащен трехкомпонентной батареей и двумя электромоторами с максимальной мощностью в 220 кВт (295 л.с.) на передней и 288 кВт (386 л.с.) на задней осях.

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Сообщается, что модель будет иметь три версии с запасом хода 670, 750 и 760 километров по циклу CLTC соответственно. Снаряженная масса Xiaomi SU7 независимо от комплектации составляет 2405 килограммов, а максимальная скорость – 253 км/ч. Данных о запасе хода моноприводной версии с одним электродвигателем на задней оси пока нет.

Известно лишь, что в таком исполнении максимальная мощность модели составит 235 кВт (315 “лошадей”). Xiaomi YU7 имеет 4999 мм в длину, 1996 мм в ширину, 1600 мм в высоту и колесную базу в 3000 миллиметров. Судя по шпионским снимкам, наклейки на кузове свидетельствуют о том, что Xiaomi может выпустить несколько комплектаций, включая стандартную, Pro и Max.

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Кроме того, лидар на крыше указывает на то, что YU7 продолжит оснащаться собственной системой автономного вождения Xiaomi. Также шпионам удалось сделать снимок части салона, на котором, несмотря на плохое качество, заметно, что кроссовер будет иметь сверхширокий экран.