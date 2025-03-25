Xiaomi SU7 отримав п’ять зірок у краш-тесті C-NCAP

Xiaomi SU7 став бестселером, оскільки отримав вже понад 186 112 замовлень. Як зазначає CarNewsChina, наразі попит на Xiaomi SU7 все ще перевищує пропозицію. В результаті час очікування цієї моделі досягає 11 місяців. Тепер Xiaomi SU7 оцінили за допомогою китайського тесту безпеки C-NCAP.

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Його організовує Китайський центр автомобільних технологій і досліджень (CATARC). У краш-тестах безпека автомобіля оцінюється за шкалою від 0 до 100%. А потім ці відсотки перетворюються на зірочки, щоб зробити результат більш зрозумілим. C-NCAP включає тести для пасажирів транспортного засобу, вразливих учасників дорожнього руху та функції допомоги в безпеці.

Для перевірки обрали повнопривідну версію SU7 Max. Вона оснащена сенсором AT128 LiDAR від Hesai й системою допомоги водієві Xiaomi Pilot Max. Його роздрібна ціна в Китаї становить 299 900 юанів (41 345 доларів). Загальний показник моделі за підсумком краш-тестів C-NCAP становив 93,5%.

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SU7 Max отримав найвищий результат у категорії Active Safety (95,25%). Його автоматичне екстрене гальмування (AEB) і ефективність освітлення майже здобули максимальну оцінку. Водночас за захист пасажирів електроседан отримав 94,31% та 90,42% за захист пішоходів і інших учасників руху.