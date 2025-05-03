Xiaomi отказалась от ограничений мощности SU7 Ultra после возмущения владельцев

Как пишет CarNewsChina, новая версия ПО 1.7.0 ограничивала мощность автомобиля с 1548 лошадиных сил до примерно 900 л.с. при обычных условиях движения. Владельцы сразу заметили эту разницу, поскольку, чтобы разблокировать полную мощность, они должны были пройти квалификационный круг на утвержденных гоночных трассах.

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Обновление также ввело 60-секундный период ожидания для функции запуска, что предотвращает спонтанные старты с высокой мощностью на светофорах. Xiaomi объяснила клиентам, что эти ограничения ввели из соображений безопасности.

Представитель автопроизводителя отметил, что экстремальные возможности SU7 Ultra требуют надлежащих условий и опытного водителя. “Полная мощность 1548 лошадиных сил рассчитана на использование на трассе с соответствующими шинами и подготовкой. Мы хотим убедиться, что владельцы могут безопасно наслаждаться этой мощностью”, – говорится в заявлении Xiaomi.

Однако, владельцы, что приобрели автомобиль за 529 900 юаней (примерно 73 000 долларов) именно из-за его рекордных показателей мощности и разгона, начали выражать возмущение на онлайн-форумах и соцсетях.

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Столкнувшись с растущим давлением, Xiaomi в конце концов отозвала функции, ограничивающие производительность, признав необходимость более прозрачной коммуникации относительно будущих обновлений программного обеспечения. Этот инцидент подчеркивает, что политика обновления через беспроводную сеть все чаще становится предметом споров между производителями и покупателями.