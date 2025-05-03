Xiaomi відмовилась від обмежень потужності SU7 Ultra після обурення власників

Як пише CarNewsChina, нова версія ПЗ 1.7.0 обмежувала потужність автомобіля з 1548 кінських сил до приблизно 900 к.с. за звичайних умов руху. Власники одразу помітили цю різницю, оскільки, аби розблокувати повну потужність, вони повинні були пройти кваліфікаційне коло на затверджених гоночних трасах.

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Оновлення також запровадило 60-секундний період очікування для функції запуску, що запобігає спонтанним стартам з високою потужністю на світлофорах. Xiaomi пояснила клієнтам, що ці обмеження запровадили з міркувань безпеки.

Речник автовиробника зазначив, що екстримальні можливості SU7 Ultra потребують належних умов та досвідченого водія. “Повна потужність 1548 кінських сил розрахована на використання на трасі з відповідними шинами та підготовкою. Ми хочемо переконатися, що власники можуть безпечно насолоджуватися цією потужністю”, – йдеться в заяві Xiaomi.

Проте, власники, що придбали автомобіль за 529 900 юанів (приблизно 73 000 доларів) саме через його рекордні показники потужності та розгону, почали висловлювати обурення на онлайн-форумах та соцмережах.

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Зіткнувшись зі зростаючим тиском, Xiaomi зрештою відкликала функції, що обмежують продуктивність, визнавши необхідність більш прозорої комунікації щодо майбутніх оновлень програмного забезпечення. Цей інцидент підкреслює, що політика оновлення через бездротову мережу дедалі частіше стає предметом суперечок між виробниками та покупцями.