Xiaomi продає тюнінгований капот для SU7 Ultra за 5800 доларів

Як пише CarNewsChina, додатковий карбоновий капот був представлений, щоб дозволити клієнтам зробити свій серійний SU7 Ultra більше схожим на прототип, який використовувався для випробувань продуктивності, включаючи заїзди на Нюрбургринзі.

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Спершу Xiaomi заявляла, що капот, виготовлений за допомогою складного процесу гарячого пресування, зменшить вагу автомобіля на 1,3 кг і матиме два наскрізні канали, призначені для ефективного потоку повітря. Однак, отримавши свої автівки з дорогим капотом, деякі власники провели порівняльні тести.

Внутрішня структура моделі з опційним капотом не має суттєвих відмінностей порівняно з моделлю без цієї опції

Виявилось, що вентиляційні отвори не несуть жодної користі і є бутафорськими. Це швидко призвело до розчарування та звинувачень в бік автовиробника в Інтернеті. Подібні вентиляційні отвори на капоті моделей Ferrari або Porsche, сприяють притискній силі або охолодженню, тоді як у Xiaomi це просто косметичний елемент.

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Хоча Xiaomi наголошувала на “крутому зовнішньому вигляді” та зниженні ваги капота, основним обґрунтуванням вентильованої конструкції була його аеродинамічна функція. Розбіжність між заявленими аеродинамічними перевагами та очевидною відсутністю функціональності викликала розчарування власників SU7 Ultra, особливо враховуючи значну вартість цього варіанту.