Xiaomi показала YU7, чергового вбивцю Tesla Model Y

Xiaomi представила компактний кросовер YU7, який рекламується як вбивця Tesla Model Y. Хоча під час передпродажної події не було надано жодної інформації про ціни чи попередні замовлення, ми знаємо, що Xiaomi планує розпочати поставки в липні, пише autoevolution.

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Xiaomi випустила свій перший електромобіль у 2024 році, який став незабаром одним із найпопулярніших електричних седанів у Китаї, перевершивши Tesla Model 3. Враховуючи, наскільки добре китайці прийняли SU7, ми очікуємо, що YU7 стане одним із найпопулярніших автомобілів у Китаї.

Хоча YU7 має спільні технічні деталі зі своїм братом, Xiaomi наполягає, що це не вищий SU7, а повністю перероблений автомобіль. З точки зору дизайну, YU7 миттєво впізнаваний, хоча його пропорції та посадка зовсім інші.

YU7 оснащений найбільшим алюмінієвим капотом серед серійних автомобілів, площею 3,11 кв. м. Під ним автовиробник вмістив багажник об'ємом 141 літр, що доповнює основний вантажний відсік об'ємом 678 літрів, який розширюється до 1758 літрів зі складеними задніми сидіннями.

Система електричних дверних ручок, що врізаються в салон, є новою для кросовера, яка утримує дверні ручки втопленими як у нерухомому стані, так і в русі. Система автоматично висуває ручки, коли водій наближається з ключем. Ручки складаються після посадки, покращуючи естетику та аеродинаміку.

Говорячи про аеродинаміку, Xiaomi заявляє, що YU7 використовує вдосконалену багатоканальную архітектуру SU7 з 10 наскрізними повітряними каналами та 19 оптимізованими вентиляційними отворами для управління потоком повітря. YU7 обіцяє дуже низький коефіцієнт опору 0,245, що забезпечує найкращий у своєму класі запас ходу серед електричних спортивних позашляховиків.

YU7 представлений у трьох кольорах: Emerald Green, Titanium Silver та Lava Orange. Перший – це двошарова фарба, яка наноситься у три етапи для забезпечення красивих світлових ефектів. Titanium Silver використовує грубіші алюмінієві пластівці для максимального посилення яскравості та контрастності. Нарешті, Lava Orange перейде з SU7 і наноситься двошаровим способом.

В інтер'єрі домінує перший у галузі серійний панорамний дисплей Xiaomi HyperVision. Він використовує складний потрійний масив екранів Mini-LED з використанням «технології панорамної вигнутої проекції» для проектування вичерпної інформації на нижню частину лобового скла. Це створює великий надширокий дисплей діагоналлю 1,1 метра. Спеціальне покриття запобігає відблискам, забезпечуючи ідеальну читабельність під прямими сонячними променями.

Панорамний дисплей HyperVision повністю налаштовується та адаптується до різних сценаріїв використання. Водій та пасажир можуть змінювати розташування відповідно до своїх уподобань. Інтерфейс пропонує п'ять модульних категорій інформації: показники приладів, елементи керування медіа, часові пояси, оновлення погоди та навігація, всі з яких можна вільно налаштовувати.

Xiaomi YU7 оснащений найсучаснішим електродвигуном компанії – HyperEngine V6s Plus. Він використовує технологію сегментованої магнітної сталі, що значно зменшує втрати та підвищує ефективність. Це дозволяє йому обертатися зі швидкістю до 22 000 об/хв. У конфігурації з двома двигунами YU7 видає до 690 кінських сил, чого достатньо для розгону від 0 до 100 км/год за 3,23 секунди з максимальною швидкістю 253 км/год.

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Як і SU7, Xiaomi YU7 пропонуватиметься у варіантах Standard, Pro та Max. Хоча комплектація Ultra не згадується, Xiaomi, ймовірно, працює над моделлю, готовою до треку. Базова комплектація забезпечує 835 км запасу ходу на одному заряді з нуля завдяки акумулятору ємністю 96,3 кВт·год. Це робить його найдовший запас ходу повністю електричним позашляховиком з акумулятором ємністю менше 100 кВт·год. Конфігурації повного приводу Pro (акумулятор ємністю 96,3 кВт·год) та Max (акумулятор 101,7 кВт·год) також забезпечують запас ходу на одному заряді з нуля 760 км та 770 км відповідно.

Усі варіанти Xiaomi YU7 оснащені високовольтною платформою з карбіду кремнію на 800 вольт з піковою напругою 897 В. Максимальна швидкість зарядки забезпечує зарядку від 10% до 80% за 12 хвилин, а запас ходу — 620 км — за 15 хвилин.

Наразі інформація про ціни не надана, і потенційні клієнти ще не можуть зробити попереднє замовлення на YU7. Перші поставки очікуються в липні.