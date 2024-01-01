Новые модели Toyota будут оснащены технологиями Huawei и Xiaomi

Как отмечает Carscoops, на Toyota Technology Day 2025 в Китае значительная часть внимания была уделена обновлением, однако автопроизводитель также заявил о решительных намерениях внедрить искусственный интеллект и передовые технологии в свою линейку, особенно в партнерстве с местными технологическими гигантами.

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Среди главных анонсов новые версии Highlander и Sienna следующего поколения будут оснащаться электрическими силовыми агрегатами с удлиненным запасом хода (EREV). Кроме того, Toyota совместно с GAC готовят две новые платформы для автомобилей на новых источниках энергии (NEV). Также было подтверждено стратегическое сотрудничество с китайскими техногигантами Huawei и Xiaomi.

Отмечается, что новые архитектуры будут совместимы с полностью электрическими, плагин-гибридными и EREV-установками. Первая будет разработана для компактных и среднеразмерных авто длиной до 5 метров, а другая – для флагманских моделей длиной до 5,3 метра. Первой моделью, что использует большую из двух платформ станет Toyota bZ7.

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Новинка будет полностью электрическим флагманом бренда и будет конкурировать с Tesla Model S. Запуск модели запланирован на первый квартал 2026 года. Она станет первым автомобилем бренда с силовой установкой Huawei DriveONE, которая сочетает двигатель, микроконтроллер и инвертор в единый интегрированный блок.

В то же время в салоне седан будет иметь систему Huawei Hongmeng, которая предлагает обновленный набор программ и вариантов подключения и LiDAR. Японский автопроизводитель также будет сотрудничать с Xiaomi в сфере технологий в автомобиле, таких как аудиосистема и умная система взаимодействия между передними и задними пассажирами с помощью встроенных экранов и камер.

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Ожидается, что в будущем модели совместного предприятия GAC-Toyota будут оснащены “интеллектуальным цифровым шасси” на базе ИИ. Такая система сможет считывать дорожную обстановку в режиме реального времени и изменять характеристики подвески. Также будет доступна своеобразная “экосистема”, выходящая за пределы автомобилей.

Компания планирует интегрировать искусственный интеллект в такие сферы, как исследования и разработки, производство, контроль качества и логистика. Менее понятно, попадут ли эти инновации в глобальные модели Toyota, или останутся эксклюзивными для китайского рынка.

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