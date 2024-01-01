Toyota представила новый электрокроссовер в Китае, дешевле подержанной Corolla

Недавно выпущенный полностью электрический Toyota bZ5 в базовой версии стоит 129 800 юаней, или примерно 18 100 долларов по текущему обменному курсу. Как отмечает Carscoops, это меньше, чем цена многих подержанных пятилетних Corolla в Соединенных Штатах.

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Это достаточно низкая цена за электромобиль с широким перечнем оснащения и привлекательным дизайном. Автомобиль был разработан совместным предприятием FAW-Toyota и был представлен в прошлом месяце. Размеры кроссовера составляют 4780/1866/1510 мм в длину, ширину и высоту, а колесная база – 2880 миллиметров.

Каждая версия bZ5 оснащена передним электродвигателем, мощностью в 200 кВт (268 л.с.) и 330 Нм крутящего момента. Модели линейки bZ5 550 получили аккумулятор емкостью 65 кВт-ч, что обеспечивает диапазон до 550 км, а флагманский bZ5 630 Pro имеет блок на 74 кВт-ч с запасом хода до 630 километров. Показатели указаны по циклу CLTC.

Батареи BYD Blade LFP способны принимать заряд мощностью 90 кВт, и их можно зарядить с 30 до 80 процентов за 27 минут. Нельзя сказать, что новинка от Toyota не имеет достаточно функций. Список оснащения включает систему навигации с автопилотом, что использует 33 датчики, включая LiDAR в моделях высшего класса.

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Также есть аудиосистема JBL с 10 динамиками и 15,6-дюймовый информационно-развлекательный дисплей с цифровой панелью приборов. Несмотря на это, Toyota bZ5 значительно дешевле Tesla Model Y в Китае, стоимость которой начинается от 263 500 юаней (36 700 долларов). Это означает, что покупатели могут купить два bZ5 по цене одной базовой заднеприводной Model Y.