Toyota представила новий електрокросовер в Китаї, дешевший за вживану Corolla

Нещодавно випущений повністю електричний Toyota bZ5 у базовій версії коштує 129 800 юанів, або приблизно 18 100 доларів за поточним обмінним курсом. Як зазначає Carscoops, це менше, ніж ціна багатьох вживаних п'ятирічних Corolla у Сполучених Штатах.

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Це досить низька ціна за електромобіль з широким переліком оснащення та привабливим дизайном. Автомобіль був розроблений спільним підприємством FAW-Toyota й був представлений минулого місяця. Розміри кросовера становлять 4780/1866/1510 мм у довжину, ширину й висоту, а колісна база – 2880 міліметрів.

Кожна версія bZ5 оснащена переднім електродвигуном, що має потужність у 200 кВт (268 к.с.) та 330 Нм крутного моменту. Моделі лінійки bZ5 550 отримали акумулятор ємністю 65 кВт-год, що забезпечує діапазон до 550 км, а флагманський bZ5 630 Pro має блок на 74 кВт-год з запасом ходу до 630 кілометрів. Показники зазначено за циклом CLTC.

Батареї BYD Blade LFP здатні приймати заряд потужністю 90 кВт, і їх можна зарядити з 30 до 80 відсотків за 27 хвилин. Не можна сказати, що новинка від Toyota не має достатньо функцій. Список оснащення включає систему навігації з автопілотом, що використовує 33 датчики, включаючи LiDAR у моделях вищого класу.

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Також є аудіосистема JBL з 10 динаміками та 15,6-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей з цифровою панеллю приладів. Попри це, Toyota bZ5 значно дешевша за Tesla Model Y у Китаї, вартість якої починається від 263 500 юанів (36 700 доларів). Це означає, що покупці можуть купити два bZ5 за ціною однієї базової задньопривідної Model Y.