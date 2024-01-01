Toyota вважає, що електромобілі забруднюють екологію сильніше за гібриди

Як пише Motor1, очільник Toyota Акіо Тойода непохитний у тому, що повний перехід на електромобілі матиме величезні наслідки для всієї автомобільної промисловості. На його думку, мільйони робочих місць можуть опинитись під загрозою, якщо двигуни внутрішнього згорання виведуть з експлуатації занадто швидко.

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Крім того, на екологічну ситуацію, як стверджує Тойода, це вплине ще гірше, адже компанія Toyota вважає, що електричні авто брудніші за гібриди. Голова японського автовиробника заявив, що моменту запуску Prius першого покоління в 1997 році компанія продала близько 27 мільйонів гібридів.

Акіо Тойода

На його думку, усі ці автомобілі залишили такий самий вуглецевий слід, як і 9 мільйонів проданих нових електромобілів. Іншими словами, один електромобіль такий же брудний, як три гібриди. Онук засновника Toyota додав, що цей розрив збільшується, якщо електромобілі заряджаються електроенергією від теплових електростанцій.

Цікаво, що небажання Toyota повністю перейти на електромобілі спочатку викликало критику від інших світових автовиробників та експертів. Однак, тепер стало очевидним, що компанія обрала вірну стратегію, через що вона є найбільшим автовиробником у світі п'ятий рік поспіль.

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Звичайно електромобілі бренду можуть відставати від конкурентів, але Toyota з надлишком компенсує це своїми гібридами та рештою моделей з двигунами внутрішнього згоряння. Найновішим автомобілем, який отримав гібридну версію, є найменша модель компанії – Aygo X. Toyota каже, що цей хетчбек має найнижчий викид CO₂ серед усіх автомобілів без підзарядки від мережі на ринку.

Toyota Aygo X

Попри провал Mirai, компанія також залишається відданою водневим технологіях й бачить потенціал у поєднанні водню з двигунами внутрішнього згорання. Крім того, BMW почала співпрацювати з Toyota задля розробки власної першої серійної водневої моделі, яка дебютує у 2028 році.

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Як автомобільний гігант, Toyota має фінансову та промислову потужність для вдосконалення своїх гібридів, а також розробки кращих електромобілів. Вона оновила bZ4x привабливішим й додала bZ4x Touring та C-HR+ до своєї зростаючої європейської лінійки електромобілів. Водночас Lexus нещодавно випустив електричний седан ES та оновив RZ. Згідно з новим звітом Bloomberg, до 2027 року в США з'являться ще два електромобілі.