Toyota показала нову Celica дилерам

Як пише MotorTrend, повідомляється, що Toyota Celica ще не отримала зеленого світла від керівництва Toyota – принаймні для ринку США. Старший віце-президент Toyota Motor North America з планування продуктів та стратегії Купер Еріксен сказав: “Ми працюємо над продуктом, який теоретично може мати назву Celica, якщо ми зможемо з'ясувати, як це реалізувати, і його схвалять”.

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У звіті також згадується, що керівництво Toyota спростувало точність неофіційних рендерів, що поширюються в мережі, припустивши, що справжній дизайн матиме інакший вигляд. Зазначається, що прототипи та концептуальні матеріали вже були показані дилерам, а тестові автомобілі наразі “обкатують” різні силові агрегати.

Цілком ймовірно, нове покоління Celica може бути не електромобілем. Еріксен заявив: “Акіо Тойода сказав, що коли йдеться про спеціалізовані продукти GR Performance, дуже важко відтворити це емоційне відчуття від водіння на трасі за допомогою чогось іншого, ніж традиційний двигун внутрішнього згоряння”.

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Попри це, видання пише, що розробка купе ведеться в Японії, тому американські чиновники мало що знають про майбутній автомобіль. Однак, вони хочуть, аби модель дебютувала на ринку США. В будь-якому разі, схоже, що японський автовиробник має серйозний намір відродити одну зі своїх найкультовіших моделей.