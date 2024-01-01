Toyota показала новую Celica дилерам

Как пишет MotorTrend, сообщается, что Toyota Celica еще не получила зеленый свет от руководства Toyota – по крайней мере для рынка США. Старший вице-президент Toyota Motor North America по планированию продуктов и стратегии Купер Эриксен сказал: “Мы работаем над продуктом, который теоретически может иметь название Celica, если мы сможем выяснить, как это реализовать, и его одобрят”.

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В отчете также упоминается, что руководство Toyota опровергло точность неофициальных рендеров, распространяющихся в сети, предположив, что настоящий дизайн будет выглядеть иначе. Отмечается, что прототипы и концептуальные материалы уже были показаны дилерам, а тестовые автомобили сейчас “обкатывают” различные силовые агрегаты.

Вполне вероятно, новое поколение Celica может быть не электромобилем. Эриксен заявил: “Акио Тойода сказал, что когда речь идет о специализированных продуктах GR Performance, очень трудно воспроизвести это эмоциональное ощущение от вождения на трассе с помощью чего-то другого, чем традиционный двигатель внутреннего сгорания”.

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Несмотря на это, издание пишет, что разработка купе ведется в Японии, поэтому американские чиновники мало что знают о будущем автомобиле. Однако, они хотят, чтобы модель дебютировала на рынке США. В любом случае, похоже, что японский автопроизводитель серьезно намерен возродить одну из своих самых культовых моделей.