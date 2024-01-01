Укр
Ру

Toyota показала новую Celica дилерам

Сообщается, что компания Toyota ведет работу над новой Celica, однако, до сих пор неизвестно, одобрен ли дебют серийной версии модели. По слухам, прототип уже находится на продвинутой стадии разработки.
Toyota активно работает над новой Celica: машину уже показали дилерам - Auto24

Toyota Celica IV

Данила Северенчук
logo4 июня, 16:10
logo0
logo0 мин

Как пишет MotorTrend, сообщается, что Toyota Celica еще не получила зеленый свет от руководства Toyota – по крайней мере для рынка США. Старший вице-президент Toyota Motor North America по планированию продуктов и стратегии Купер Эриксен сказал: “Мы работаем над продуктом, который теоретически может иметь название Celica, если мы сможем выяснить, как это реализовать, и его одобрят”.

Читайте также: Самая маленькая Toyota стала гибридной

В отчете также упоминается, что руководство Toyota опровергло точность неофициальных рендеров, распространяющихся в сети, предположив, что настоящий дизайн будет выглядеть иначе. Отмечается, что прототипы и концептуальные материалы уже были показаны дилерам, а тестовые автомобили сейчас “обкатывают” различные силовые агрегаты.

Вполне вероятно, новое поколение Celica может быть не электромобилем. Эриксен заявил: “Акио Тойода сказал, что когда речь идет о специализированных продуктах GR Performance, очень трудно воспроизвести это эмоциональное ощущение от вождения на трассе с помощью чего-то другого, чем традиционный двигатель внутреннего сгорания”.

Также интересно: Toyota расширит линейку плагин-гибридов

Несмотря на это, издание пишет, что разработка купе ведется в Японии, поэтому американские чиновники мало что знают о будущем автомобиле. Однако, они хотят, чтобы модель дебютировала на рынке США. В любом случае, похоже, что японский автопроизводитель серьезно намерен возродить одну из своих самых культовых моделей.

#Новости #Aвтоновинки #Фото #Toyota