Самая маленькая Toyota Aygo X стала гибридной

Самый маленький представитель модельного ряда Toyota обновился. Компактный городской кроссовер получил новый дизайн и самозарядную гибридную силовую установку от более крупного Yaris. Она представляет собой сочетание 1,5-литрового атмосферного двигателя с электромотором.

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Общая мощность системы составляет 116 л.с., что на 44 лошадиные силы больше чем имел 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель предыдущей версии модели. Мощность передается на передние колеса через e-CVT. Автомобиль имеет разгон от 0 до 100 километров менее чем 10 секунд. Однако, более важным является показатель выбросов CO2, который был снижен до 86 г/км.

Это самый низкий показатель среди автомобилей с гибридной установкой без подзарядки от сети, что сейчас продаются. Визуально обновленный Aygo X отличается от своего предшественника благодаря более сердитому “лицу”. Переработанные фары соединены декоративной деталью, а на переднем бампере - массивной решеткой радиатора. Остальные кузова в значительной степени перенята от предшественника, представленного в 2021 году.

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Исключениями являются рестайлинговый капот и передние крылья, а также иначе расположение боковых указателей поворота на корпусе зеркал и свежая цветовая палитра. В салоне инженеры установили новую 7-дюймовую цифровую панель приборов, панель с беспроводной зарядкой и электронный стояночный тормоз. Также был переработан блок климат-контроля. В то же время дисплей мультимедиа почти не изменился и имеет диагональ в 9 дюймов.

Toyota говорит, что Aygo X имеет тихий салон благодаря шумопоглощающим компонентам салона, а также дополнительной изоляции и переработанной выхлопной системе. Объем багажника модели составляет 231 литр. Кроме этого, кроссовер также стал последней моделью бренда, получившей комплектацию GR Sport.

В таком исполнении автомобиль визуально отличается специальными 18-дюймовыми легкосплавными дисками, другой решеткой радиатора и несколькими эмблемами GR, расположенными снаружи. Также есть эксклюзивный двухцветный цвет Mustard с черным капотом.

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Показатели мощности остались без изменений, но комплектация GR Sport имеет преимущества благодаря новым настройкам шасси, включающие перенастроенные амортизаторы и пружины, а также четкие настройки электроусилителя руля. Стоимость Toyota Aygo X будет объявлена позже в конце года, когда она поступит в продажу.