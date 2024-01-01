Найменша Toyota стала гібридною

Найменший представник модельного ряду Toyota оновився. Компактний міський кросовер отримав новий дизайн та самозарядну гібридну силову установку від більшого Yaris. Вона являє собою поєднання 1,5-літрового атмосферного двигуна з електромотором.

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Загальна потужність системи становить 116 к.с., що на 44 кінські сили більше ніж мав 1,0-літровий трициліндровий двигун попередньої версії моделі. Потужність передається на передні колеса через e-CVT. Автомобіль має розгін від 0 до 100 кілометрів менш ніж 10 секунд. Однак, більш важливим є показник викидів CO2, що був знижений до 86 г/км.

Це найнижчий показник серед автомобілів з гібридною установкою без підзарядки від мережі, що зараз продаються. Візуально оновлений Aygo X відрізняється від свого попередника завдяки більш сердитому “обличчю”. Перероблені фари з'єднані декоративною деталлю, а на передньому бампері — масивною решіткою радіатора. Решта кузова значною мірою перейнята від попередника, представленого у 2021 році.

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Винятками є рестайлінговий капот і передні крила, а також інакше розташування бічних покажчиків повороту на корпусі дзеркал та свіжа колірна палітра. В салоні інженери встановили нову 7-дюймову цифрову панель приладів, панель з бездротовою зарядкою й електронне стоянкове гальмо. Також було перероблено блок клімат-контролю. Водночас дисплей мультимедіа майже не змінився й має діагональ в 9 дюймів.

Toyota каже, що Aygo X має тихіший салон завдяки шумопоглинаючим компонентам салону, а також додатковій ізоляції та переробленій вихлопній системі. Об’єм багажника моделі становить 231 літр. Окрім цього, кросовер також став останньою моделлю бренду, що отримала комплектацію GR Sport.

В такому виконанні автівка візуально вирізняється спеціальними 18-дюймовими легкосплавними дисками, іншою решіткою радіатора та кількома емблемами GR, розташованими зовні. Також є ексклюзивний двоколірний колір Mustard з чорним капотом.

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Показники потужності залишились без змін, але комплектація GR Sport має переваги завдяки новим налаштуванням шасі, що включають переналаштовані амортизатори та пружини, а також чіткіше налаштування електропідсилювача керма. Вартість Toyota Aygo X буде оголошено пізніше в кінці року, коли вона надійде у продаж.