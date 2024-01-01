Как выглядит новый хэтчбек, втрое дешевле Toyota Corolla

Данная бюджетная модель продается на рынке Индии с 2019 года. Из-за этого компания Tata решила обновить машину в середине ее жизненного цикла. Обновленный хэтчбек получил свежий дизайн, вдохновленный более новыми моделями бренда.

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Как пишет Carscoops, узнать новый Altroz можно по новым фарам, спортивным воздухозаборникам на бамперах и иным 16-дюймовым колесным дискам. Крылья и двери получили иную форму, а дверные ручки теперь выполнены вровень с кузовом. Сзади узкие фонари объединяет световая полоса.

В салоне также хватает значительных обновлений. Среди них, в частности, двухспицевый руль и два 10,25 дюймовые дисплеи, выполняющие роль цифровой панели приборов и дисплея информационно-развлекательной системы соответственно. Несмотря на низкую цену, все комплектации имеют 6 подушек безопасности.

В то же время флагманские предлагают дополнительные опции, такие как люк на крыше, беспроводную зарядку и аудиосистему Harman с 8 динамиками. Линейка силовых агрегатов состоит из двухтопливного 1,2-литрового двигателя на 73 л.с., способен работать на бензине и LPG, бензинового мотора с таким же объемом на 88 лошадиных сил, и 1,5-литрового дизеля на 90 лошадиных сил.

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В зависимости от силового агрегата, покупатели могут получить пятиступенчатую механическую коробку передач, шестиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением или новую пятиступенчатую автоматическую коробку передач, все из которых передают мощность на передние колеса.