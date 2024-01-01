Fiat показал бюджетный седан

Представлен новый Fiat Cronos 2025. Бюджетный седан В-класса с большим багажником является конкурентом нового Renault Taliant. Подробности новой модели, как пишет focus.ua, раскрыли на официальном сайте Fiat.

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4,3-метровый седан Fiat Cronos является собратом хэтчбека Argo, который уже обновили в прошлом году. Его выпускают с 2018 года и он уже второй раз проходит модернизацию. Его презентовали в Аргентине, ведь сам там изготавливают модель. Она стоит от 23 до 28,8 млн песо ($20 000 – 25 000).

Новый Fiat Cronos 2025 узнается по измененной передней части. Седан получил новые фары, решетку радиатора и передний бампер, а сзади освежили фонари.

В салоне улучшили отделку и установили новую мультимедийную систему с современным 7-дюймовым тачскрином, а также Android Auto и Apple CarPlay. Седан имеет большой 520-литровый багажник. Все FIAT Cronos 2025 оснащены кондиционером и 4 подушками безопасности, а топовая версия имеет климат-контроль, камеру и парктроник.

Новый Fiat Cronos оснащен 1,3-литровым бензиновым двигателем мощностью 101 л.с. В качестве топлива можно использовать и этанол. На выбор доступны 5-ступенчатая механическая КПП и вариатор.