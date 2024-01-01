Фургоны Fiat Doblo получили аграрную специализацию

Приобретены новые автомобили Fiat Doblo. Для оперативного выезда на вызовы машины взяли в версии Cargo, адаптировав их под ремонтно-сервисные нужды.

Такое обновление призвано снизить простои техники в сезон полевых работ и минимизировать прямые потери аграриев. Несмотря на войну, сервисная служба "Агротек" будет выезжать к клиентам даже в прифронтовые районы. Такой подход сделает сервисную сеть более гибкой вызовам современности.

Читайте также Столетний трактор взялись восстановить в Винницкой области

"Машины укомплектованы новейшим оборудованием Wurth и специнструментом, что позволит специалистам еще быстрее и эффективнее реагировать на запросы клиентов", – говорится в официальном сообщении украинского представительства John Deere.

Переднеприводный фургон Fiat Doblo Cargo с объемом кузова в зависимости от модификации до 4 и более куб. м соответствует запросам ремонтно-сервисной службы. В нынешнем исполнении "Фиат Добло" в первом ряду теперь не два сиденья, а три по формуле 1+2. При этом дополнительную среднюю секцию можно трансформировать в столик или опустить до самого пола. Освободившаяся ниша между водителем и пассажиром пригодится для размещения длинной запчасти.

Читайте также Тысячи белорусских и российских тракторов пойдут под списание

Моторная комплектация может быть разная, начиная от 1,4-литрового бензинового двигателя на 95 л.с. мощности и 127 Нм крутящего момента. А вот в дизельной версии производитель предлагает на выбор три моторных варианта: 1,3-литровый MultiJet II на 90 л.с. и 290 Нм, 1,6-литровый на 105 л.с. и 290 Нм и 2-литровый на 135 к. с. и 320 Нм.

Моторы экономные по расходам. Скажем, дизельные агрегаты на 1,3 и 1,6 литра потребляют 4,4 литра солярки на 100 км пробега. Конечно, это паспортная величина для автодороги, на сельской грунтовке или в городском режиме трассы эта величина будет другой.

Приобретенная техника уже прошла государственную регистрацию и включена в работу

Фото: Агротек