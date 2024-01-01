Фургони Fiat Doblo отримали аграрну спеціалізацію

Придбано нові автомобілі Fiat Doblo. Для оперативного виїзду на виклики машини взяли у версії Cargo, адаптувавши їх під ремонтно-сервісні потреби.

Таке оновлення покликане знизити простої техніки у сезон польових робіт та мінімізувати прямі втрати аграріїв. Попри війну, сервісна служба "Агротек" буде виїздити до клієнтів навіть у прифронтові райони. Такий підхід зробить сервісну мережу більш гнучкою до викликів сучасності.

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"Машини укомплектовані новітнім обладнанням Wurth та спецінструментом, що дозволить фахівцям ще швидше та ефективніше реагувати на запити клієнтів", – йдеться в офіційному повідомленні українського представництва John Deere.

Передньопривідний фургон Fiat Doblo Cargo з об'ємом кузова залежно від модифікації до 4 і більше куб. м відповідає запитам ремонтно-сервісної служби. В нинішньому виконанні "Фіат Добло" у першому ряду тепер не два сидіння, а три за формулою 1+2. При цьому додаткову середню секцію можна трансформувати в столик чи опустити до самісінької підлоги. Вивільнена ніша між водієм та пасажиром згодиться для розміщення довгої запчастини.

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Моторна комплектація може бути різна, починаючи від 1,4-літрового бензинового двигуна на 95 к. с. потужності і 127 Нм крутного моменту. А ось в дизельній версії виробник пропонує на вибір три моторні варіанти: 1,3-літровий MultiJet II на 90 к. с. і 290 Нм, 1,6-літровий на 105 к.с. і 290 Нм та 2-літровий на 13 с. та 320 Нм.

Мотори економні за витратами. Скажімо, дизельні агрегати на 1,3 та 1,6 літра споживають 4,4 літра солярки на 100 км пробігу. Звісно, це паспортна величина для автодороги, на сільській ґрунтівці чи у міському режиму траси ця величина буде іншою.

Придбана техніка вже пройшла державну реєстрацію і включена в роботу

Фото: Агротек