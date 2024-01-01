Український парк 100-річних "Універсалів" тепер матиме на ходу три трактори

Таких наявних зразків техніки в Україні лише два. Мова йде саме про ті "Універсали", що на ходу. Завдяки старанням спеціалістів транспортного коледжу з Вінничини їх невдовзі стане три.

Саме на це сподівається директор навчального закладу Йосип Кібітлевський, чим і поділився на своїй сторінці в Facebook.

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Зараз фахівці закладу вивели свій проєкт на етап запуску двигуна. Це буде найважчий процес, оскільки силовий агрегат розукомплектований, потребує запчастин й деталей, яких уже щонайменше 70 років ніхто не виробляє.

Фото: Йосип Кібітлевський, Facebook

"Реставрація ретро-техніки – це справжнє мистецтво, яке об’єднує однодумців і дозволяє зберігати для майбутніх поколінь технічну спадщину минулого", – ділиться власним баченням керівник цього амбітного проєкту Йосип Кібітлевський.

Попри те, що технічний коледж має висококласних фахівців, очільник навчального закладу вирушив за досвідом у Любар Житомирської області, де знаходиться один з двох відновлених в Україні "Універсалів".

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Там власними силами такий же ентузіаст директор агрофірми "Відродження" Олександр Марцун поставив на хід "Універсал". Він не тільки поділився досвідом, але й провів майстер-клас із запуску двигуна і навіть надав можливість протестувати трактор в русі.

"Двигун запустився з півоберта після трирічного простою в сухому боксі. Керування трактором з металевими шипованими колесами і ручним управлінням гальмами – це справжній екстрим навіть для досвідчених водіїв", – зробив висновок директор коледжу.

Тут відразу слід уточнити одну важливу деталь. В господарстві не було жодного літра гасу (керосину). Саме тому в бак довелося заливати бензин. Щоправда, якої марки, з яким октановим числом не повідомляється.

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Звісно, ніякого пускового механізму не було, двигун завели за допомогою "кривого стартера". Про існування такої моделі запуску силових агрегатів молоді водії здебільшого не знають.

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Але це та багато іншого додало наснаги та впевненості, що задум з реставрацією трактора завершиться позитивно: запозичений у Любарі досвід стане в пригоді для усієї команди майстрів Барського навчального закладу.

"Наш трактор стане третім відновленим «Універсалом» в Україні", – ствердно завершив публікацію Йосип Кібітлевський.