Вітчизняне виробництво тракторів знизилось, імпорт зростає

Якщо у 2012 році обсяг реалізації сільськогосподарської техніки українськими виробниками на внутрішньому ринку складав 773,9 млн доларів США (44,1 % реалізації техніки на ринку України), то до 2023 року обсяги реалізації скоротилися до 339,7 млн доларів США (18 %).

За січень-вересень 2024 року відносно аналогічного календарного періоду 2023 року (див. статистику нижче) зросли обсяги імпорту. В окремих сегментах збільшення фіксується на чверть і навіть понад третину. Про це йдеться на Facebook-сторінці Інституту аграрної економіки.

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Як зазначає, провідний науковий співробітник відділу інвестиційного та матеріально-технічного забезпечення загаданого закладу, к.е.н. Ярослав Навроцький, послаблення позицій українського агромашинобудування не стало перепоною для іноземних виробників. Вони поступово заповнили спорожнілу нішу тракторів й комбайнів своєю продукцією.

Зростання імпорту за три квартали 2024 року відносно торішнього:

тракторів – з 230,4 млн дол. США до 288,4 млн дол. США (+25,2 %);

збиральної техніки – з 221,1 млн дол. США до 241,8 млн дол. США (+9,4 %).

ґрунтообробної техніки – з 163,8 млн дол. США до 226,3 млн дол. США (+38,2%).

На думку вченого, далося взнаки те, що частина вітчизняних виробничих потужностей підприємств галузі знищена. Окрім цього, значна частка промислових площ пошкоджена, опинилася під окупацією або знаходиться у зоні бойових дій.

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Великої шкоди завдали "інфляційні процеси, порушення логістичних зв’язків, зростання цін на енергетичні ресурси, проблеми забезпечення виробництва кваліфікованими кадрами тощо".

Через ці та інші негативні фактори відбулося значне скорочення виробництва й реалізації вітчизняної техніки та її присутності на внутрішньому ринку.