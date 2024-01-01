Отечественное производство тракторов уменьшилось, импорт растет

Если в 2012 году объем реализации сельскохозяйственной техники украинскими производителями на внутреннем рынке составлял 773,9 млн долларов США (44,1% реализации техники на рынке Украины), то к 2023 году объемы реализации сократились до 339,7 млн долларов США (18%).

За январь-сентябрь 2024 года относительно такого календарного периода 2023 года (см. статистику ниже) выросли объемы импорта. В отдельных сегментах увеличение фиксируется на четверть и даже более трети. Об этом говорится на Facebook-странице Института аграрной экономики.

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Как отмечает, ведущий научный сотрудник отдела инвестиционного и материально-технического обеспечения упомянутого заведения, к.э.н. Ярослав Навроцкий, ослабление позиций украинского агромашиностроения не стало преградой для иностранных производителей. Они постепенно заполнили опустевшую нишу тракторов и комбайнов своей продукцией.

Рост импорта за три квартала 2024 года относительно прошлогоднего:

тракторов – с 230,4 млн долл. США до 288,4 млн долл. США (+25,2%);

уборочной техники – с 221,1 млн долл. США до 241,8 млн долл. США (+9,4 %).

почвообрабатывающей техники – с 163,8 млн долл. США до 226,3 млн долл. США (+38,2%).

По мнению ученого, сказалось то, что часть отечественных производственных мощностей предприятий отрасли уничтожена. Кроме этого, значительная часть промышленных площадей повреждена, оказалась под оккупацией или находится в зоне боевых действий.

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Большой вред нанесли "инфляционные процессы, нарушение логистических связей, рост цен на энергетические ресурсы, проблемы обеспечения производства квалифицированными кадрами и т.д.".

Из-за этих и других негативных факторов произошло значительное сокращение производства и реализации отечественной техники и ее присутствия на внутреннем рынке.