Чтобы управлять индийскими тракторами Solis, николаевским механизаторам пришлось пойти на обучение

У механиков и механизаторов "Николаевоблтеплоэнерго" не возникло вопросов к переданным пакетом от японского правительства дышловым одноосным прицепам Opalaz турецкой компании Palazogl. Они хотя и из последнего поколения прицепных систем производителя, но относится к классической конструкторской школе.

Читайте также Разбомбленный автопарк энергетиков Николаевщины постепенно восстанавливается

А вот тракторы Solis 90 из этой же партии японской помощи побудили пройти обучение. Механизаторами для освоения незнакомых машин прошлось пройти тренинг. Они узнали детали о функциях оборудования, ознакомились с методами работы, устранения неисправностей, ежедневного обслуживания, функционалом оборудования тракторов и тому подобное. Это в дальнейшем позволит более качественно и результативно эксплуатировать технику.

На обучении настаивали поставщики, заинтересованы в этом были и коммунальщики. Тракторы индийской компании Solis изготавливаются по стандартам японской корпорации Yanmar, которой принадлежит почти треть акций завода Solis. В Украине такая модель стоит в пределах 1,5 миллиона гривен.

Читайте также Николаев в полном объеме выбрал свой пакет автобусов

В отличие от классических тракторов такого тягового класса 1.4, этот 90-сильный трактор имеет довольно узкую колею – не более 1,28 м. Вообще здесь регулируемые передняя/задняя колеи – 1150-1284 и 969-1215 мм соответственно. Такой размер (полная габаритная ширина 1,47 м) позволяет трактору проехать даже в небольшие двери обычной кочегарки.

В общем этот трактор считается свежей разработкой, датируется 2021 годом. Позиционируется как результативный инструмент для сельского хозяйства, коммунальной сферы, животноводства, строительства.

Читайте также Николаев все-таки избавится от транзитного трафика

Под капотом Solis 90 стоит 4-цилиндровый турбодвигатель объемом 4087 куб. см с топливной системой Bosch. Максимальная скорость движения не превышает 35 км/ч, а минимальная – 1,53 км/ч. Механическая трансмиссия разрабатывалась известным итальянским брендом Antonio Carraro. Коробка передач 12 + 12.

Трактор имеет полный привод 4 WD (4х4), которые также разрабатывались упомянутым выше Antonio Carraro. Впереди установлена независимая подвеска.

Читайте также Николаев в ожидании уникальных автовышек

Не менее важным для Николаева можно считать и другой транспортный пакет для вывоза твердых бытовых отходов. На шасси Daewoo Maximus пришли мусоровозы, портальные погрузчики и самосвалы.

Такое поступление коммунальных машин (см. видео внизу) для Николаева произошло благодаря сотрудничеству правительства Украины с международными банковскими институтами.

Фото: Николаевоблтеплоэнерго