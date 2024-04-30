Враг бьет не только по трансформаторным подстанциям и линиям электропередач, но и по транспортной структуре энергетиков. Прицельный удар по автобазе "Николаевоблэнерго" вывел из строя много спецтехники. Сейчас идет ее поэтапное восстановление.

Автопарк предприятия николаевских энергетиков вырос сразу на шесть новеньких автовышек. Автогидроподъемники пришли на двухосных шасси MAN TGM 18.320 с односкатными шинами. Здесь полный привод с колесной формулой 4x4, что для выезда для аварийно-ремонтных или монтажно-строительных бригад очень важно.

Силовой потенциал от двигателя мощностью 325 л.с. (239 кВт) также способствует работе в сложных полевых условиях. Таких выездов стало больше, поскольку постоянные атаки врага на объекты критической инфраструктуры добавили ремонтникам работы на восстановительных операциях, как в городах, так и в сельской местности.

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Поступили наиболее ходовые АГП Polycar модели Paksan kt183. Надстройка автогидроподъемника имеет операционную высоту 18 метров. Это позволяет обслуживать, ремонтировать или строить стандартные ЛЭП классом напряжения до 35 кВ.

Горизонтальный вылет телескопической стрелы также солидный – 11 метров. На ремонтно-монтажных операциях корзина АГП способна подавать вверх 200 кг. Такой грузоподъемности достаточно для размещения на подъемной платформе двух людей среднего телосложения с инструментом и ремонтным или монтажным материалом.

Новая техника поступила в "Николаевоблэнерго" благодаря средствам Фонда поддержки энергетики Украины, созданного по инициативе Минэнерго. В ближайшее время, но не позднее начала лета, николаевские энергетики получат за средства упомянутого Фонда еще три единицы спецтехники.

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Фото: Николаевоблэнерго