Ворог б’є не лише по трансформаторних підстанціях та лініях електропередач, але й по транспортній структурі енергетиків. Прицільний удар по автобазі "Миколаївобленерго" вивів з ладу багато спецтехніки. Нині йде її поетапне відновлення.

Автопарк підприємства миколаївських енергетиків зріс відразу на шість новеньких автовишок. Автогідропідіймачі прийшли на двовісних шасі MAN TGM 18.320 з односкатними шинами. Тут повний привід з колісною формулою 4x4, що для виїзду для аварійно-ремонтних чи монтажно-будівельних бригад дуже важливо.

Силовий потенціал від двигуна потужністю 325 к.с. (239 кВт) також сприяє роботі у складних польових умовах. Таких виїздів побільшало, оскільки постійні атаки ворога на об’єкти критичної інфраструктури додали ремонтникам роботи на відновлювальних операціях, як в містах, так і в сільський місцевості.

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Надійшли найбільш ходові АГП Polycar моделі Paksan kt183. Надбудова автогідропідіймача має операційну висоту 18 метрів. Це дозволяє обслуговувати, ремонтувати чи будувати стандартні ЛЕП класом напруги до 35 кВ.

Горизонтальний виліт телескопічної стріли також солідний – 11 метрів. На ремонтно-монтажних операціях кошик АГП спроможний подавати вгору 200 кг. Такої вантажності достатньо для розміщення на підіймальній платформі двох людей середньої статури з інструментом та ремонтним чи монтажним матеріалом.

Нова техніка надійшла до "Миколаївобленерго" завдяки коштам Фонду підтримки енергетики України, створеного за ініціативи Міненерго. Найближчим часом, але не пізніше початку літа, миколаївські енергетики отримають за кошти згаданого Фонду ще три одиниці спецтехніки.

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Фото: Миколаївобленерго