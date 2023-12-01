Комунальне підприємство "Миколаївелектротрансу" у грудні стане володарем двох автовишок для обслуговування контактної мережі на міських маршрутах тролейбусів і трамваїв, що замінять аварійки радянських часів АТ-70, АТ-70М на шасі ГАЗ-53.

Аварійно-ремонтну техніку передає зі свого балансу транспортна компанія "Dopravní podnik hl. m. Prahy", що належить чеському столичному муніципалітету. Це підприємство є великим союзником і прибічником України. Саме його менеджери влітку нинішнього року зробили доволі серйозний крок у підтримку Києва.

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Задля висвітлення популяризації української урядової фандрейзингової платформи UNITED24 вони випустили на маршрути Праги трамвай з унікальним дизайном поєднання українських національних кольорів і QR-кодом, який веде на сайт платформи UNITED24. Це стало своєрідним закликом до жителів та гостей столиці Чехії фінансово підтримати Україну в її боротьбі проти кремлівсько-путінських окупантів.

Ось так виглядає знаменитий "український трамвай" на вулицях Праги. Фото: DP Prahy

Тепер під завершення року комунальні транспортники древнього європейського міста передають Миколаєву дві одиниці спецтехніки: в останній день осені у Празі підписано угоду про передачу такої спецтехніки КП "Миколаївелектротранс". Перед підписанням погоджувального документа ці машини показали українській делегації – техніка не нова, але у робочому стані.

На подвір'ї депо транспортної компанії "Dopravní podnik hl. m. Prahy" столиці Чехії. Фото: мерія Миколаєва

Нині машини проходять обслуговування в депо компанії "Dopravní podnik hl. m. Prahy", після чого їх своїм ходом переженуть в Україну. На відміну від автовишок типу АТ-70М, платформа яких мала підіймальний механізм у вигляди чотирьох гідравлічних телескопічних циліндрів й могла по повзунках на 50 см зміститися вправо, празькі автовежі набагато ефективніші.

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До Миколаєва прибудуть автомобілі Renault з підіймальною платформою ножичного типу для обслуговування, ремонту трамвайних і тролейбусових контактних підвісок.

Платформа ножичного типу на середньотоннажному шасі Renault Midlum у виконанні Duotram – NP навіть при суто вертикальній системі ходу підіймального механізму може працювати обабіч машини.

Ножичні платформи на шасі Renault в усілякому операційному режимі. Фото: IMHD

Такий операційний режим доступний завдяки системі необмеженого обертання розкладної люльки довкола осі. Вона може доволі далеко зміщуватися по колу у будь-який бік, дозволяє працювати навіть над дахом тролейбуса чи трамвая, чого із 4-циліндровим механізмом платформи не досягти.

Це буде не перша й не остання допомога Праги для Миколаєва. Раніше місто на Дніпрі отримало від муніципалітету чеської столиці два автобуси, вісім генераторів та 226 дизельних обігрівачів.