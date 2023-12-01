Коммунальное предприятие "Николаевэлектротранса" в декабре станет обладателем двух автовышек для обслуживания контактной сети на городских маршрутах троллейбусов и трамваев, которые заменят аварийки советских времен АТ-70, АТ-70М на шасси ГАЗ-53.

Аварийно-ремонтную технику передает со своего баланса транспортная компания “Dopravní podnik hl. m. Prahy”, принадлежащая чешскому столичному муниципалитету. Это предприятие является большим союзником и сторонником Украины. Именно его менеджеры летом нынешнего года сделали довольно серьезный шаг в поддержку Киева.

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Для освещения популяризации украинской правительственной фандрейзинговой платформы UNITED24 они выпустили на маршруты Праги трамвай с уникальным дизайном сочетания украинских национальных цветов и QR-кодом, который ведет на сайт платформы UNITED24. Это стало своеобразным призывом к жителям и гостям столицы Чехии финансово поддержать Украину в ее борьбе против кремлевско-путинских оккупантов.

Вот так выглядит знаменитый "украинский трамвай" на улицах Праги. Фото: DP Prahy

Теперь под завершение года коммунальные транспортники древнего европейского города передают Николаеву две единицы спецтехники: в последний день осени в Праге подписано соглашение о передаче такой спецтехники КП "Николаевэлектротранс". Перед подписанием согласительного документа эти машины показали украинской делегации – техника не новая, но в рабочем состоянии.

Во дворе депо транспортной компании "Dopravní podnik hl. m. Prahy" столицы Чехии. Фото: мэрия Николаева

Сейчас машины проходят обслуживание в депо компании "Dopravní podnik hl. m. Prahy", после чего их своим ходом перегонят в Украину. В отличие от автовышек типа АТ-70М, платформа которых имела подъемный механизм в виде четырех гидравлических телескопических цилиндров и могла по ползункам на 50 см сместиться вправо, пражские автовышки гораздо эффективнее.

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В Николаев прибудут автомобили Renault с подъемной платформой ножничного типа для обслуживания, ремонта трамвайных и троллейбусных контактных подвесок.

Платформа ножничного типа на среднетоннажном шасси Renault Midlum в исполнении Duotram – NP даже при чисто вертикальной системе хода подъемного механизма может работать по обе стороны машины.

Ножничные платформы на шасси Renault во всевозможном операционном режиме. Фото: IMHD

Такой операционный режим доступен благодаря системе неограниченного вращения раскладной люльки вокруг оси. Она может довольно далеко смещаться по кругу в любую сторону, позволяет работать даже над крышей троллейбуса или трамвая, чего с 4-цилиндровым механизмом платформы не достичь.

Это будет не первая и не последняя помощь Праги для Николаева. Ранее город на Днепре получил от муниципалитета чешской столицы два автобуса, восемь генераторов и 226 дизельных обогревателей.