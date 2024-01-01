Щоб керувати індійськими тракторами Solis, миколаївським механізаторам довелось піти на навчання

У механіків та механізаторів "Миколаївоблтеплоенерго" не виникло запитань до переданих пакетом від японського уряду дишлових одновісних причепів Opalaz турецької компанії Palazogl. Вони хоча й з останнього покоління причіпних систем виробника, але належить до класичної конструкторської школи.

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А ось трактори Solis 90 з цієї ж партії японської допомоги спонукали пройти навчання. Механізаторами для опанування незнайомими машинами пройшли тренінг. Вони дізналися деталі про функції обладнання, методи роботи, усунення несправностей, щоденне обслуговування, функціонал обладнання тракторів тощо. Це надалі дозволить більш якісно та результативно експлуатувати техніку.

На навчанні наполягали постачальники, зацікавлені в цьому були й комунальники. Трактори індійської компанії Solis виготовляються за стандартами японської корпорації Yanmar, якій належить майже третина акцій заводу Solis. В Україні така модель коштує в межах 1,5 мільйона гривень.

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На відміну від класичних тракторів такого тягового класу 1.4, цей 90-сильний трактор має доволі вузьку колію – не більше 1,28 м. Взагалі тут регульовані передня/задня колії – 1150-1284 та 969-1215 мм відповідно. Такий розмір (повна габаритна ширина 1,47 м) дозволяє трактору проїхати навіть в невеликі двері звичайної кочегарки.

Загалом цей трактор вважається свіжою розробкою, датується 2021 роком. Позиціюється як результативний інструмент для сільського господарства, комунальної сфери, тваринництва, будівництва.

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Під капотом Solis 90 стоїть 4-циліндровий турбодвигун об'ємом 4087 куб. см з паливною системою Bosch. Максимальна швидкість руху не перевищує 35 км/год, а мінімальна – 1,53 км/год. Механічна трансмісія розроблялася відомим італійським брендом Antonio Carraro. Коробка передач 12 + 12.

Трактор має повний привід 4 WD (4х4), які також розроблялися згаданим вище Antonio Carraro. Попереду встановлена незалежна підвіска.

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Не менш важливим для Миколаєва можна вважати й інший транспортний пакет для вивезення твердих побутових відходів. На шасі Daewoo Maximus прийшли сміттєвози, портальні навантажувачі та самоскиди.

Таке надходження комунальних машин (див. відео внизу) для Миколаєва сталося завдяки співпраці уряду України з міжнародними банківськими інституціями.

Фото: Миколаївоблтеплоенерго