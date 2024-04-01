Приємною подією завершився березень для комунального автопарку "Миколаївпастранс": рухомий склад поповнили ще три низькопідлогові міські автобуси вітчизняного виробництва.

Ця партія автобусів завершила проєкт з постачання 12 пасажирських машин, що проходив під патронатом Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS). Фінансове забезпечення замовлення здійснив уряд Данії.

Дев’ять пасажирських машин, які прийшли до цього, вже працюють на маршрутах української столиці корабелів.

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На нинішньому тижні автобуси мають пройти обов’язкову післяпродажну підготовку та державну реєстрацію, після чого їх поставлять на маршрути. Поповнення парку дозволить підняти якість обслуговування пасажирів на нові стандарти комфорту і зручностей, яким ці транспортні засоби відповідають.

"Автобуси будуть використовуватись на міських маршрутах для перевезення пасажирів у віддалені райони", – уточнив в.о. директора підприємства Ігор Кушнір.

У транспортного траншу є два приємні фактори відразу для двох українських міст – Миколаєва та Запоріжжя. Окрім того, що це сучасні автобуси з відповідною комплектацією люксових атрибутів у вигляді кондиціонера, електронних табло, приємного освітлення салону та гарного панорамного скління, вони зроблені вітчизняним виробником.

Таким чином, уряд Данії зробив відразу дві добрі справи. За однією він покращив транспортне обслуговування жителів Миколаєва, а за другою – підтримав український автопром, в т.ч. робочі місця ЗАЗу.

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Автобуси ЗАЗ А10С3А екологічного формату Євро-6 уже знані на ринку Польщі, куди машини доволі активно експортуються. Тепер цей комфорт пізнають і миколаївці.

Міський автобус середньої розмірної групи виробництва Запорізького автомобілебудівного заводу відповідає європейським стандартам якості та комфорту. Салон вміщає 60 пасажирів, з яких 23 можуть сидіти (23+1). Для пасажирів різного зросту тут встановили двоярусними поручні.

У години пік низька підлога практично у два рази скорочує час висадки/посадки пасажирів, оскільки людям не доведеться долати дві сходини, а прямо з тротуару на зупинці заходити в салон чи з нього сходити на тротуар.

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Для середньорозмірних габаритів (8270/2420/2830 мм) це доволі економічна за витратами машина, споживає 18 л/100 км. Такий показник досягається завдяки дизельному двигуну Weichai потужністю 118 кВт/160 к.с.

Машина комплектується на вибір автоматичною 6-ступеневою коробкою передач Allison та механічною КПП. До Миколаєва прийшли автобуси з важелем механічного перемикання ступенів ходу.

Для полегшення роботи водія сюди поставили систему керування ZF Servocom з гідропідсилювачем керма, яку використовують багато виробників пасажирського та вантажного транспорту – максимально знижує втому. Для роботи взимку також є полегшення, оскільки запуску двигуна навіть у люті морози тут допомагає рідинний підігрівач на 30 кВт потужності.

До речі, дзеркала заднього огляду тут також мають зовнішній підігрів, що також створює зручності для водія і підвищує безпеку пасажирських перевезень.

Фото: мерія Миколаєва