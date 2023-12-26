Обласний центр затвердив програму перспективного розвитку комунального транспорту на 2024-2026 роки. Плани вражають, оскільки оновлювати рухомий склад потрібно суттєво.

На зазначений період депутати міської ради вирішили придбати 26 автобусів та відбудувати автобусне депо. Нові закупівлі обумовлені тим, що частина комунального транспорту була пошкоджена обстрілами, кілька автобусів мобілізували і тепер вони використовуються для потреб армії.

Купувати автобуси для відновлення пасажирської логістики домовилися за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку за прикладом «зелених» автобусів. Фото: мерія Миколаєва

А ось на ремонт депо у бюджеті коштів не передбачено, їх планують віднайти за сприяння донорів.

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Оновлення планується і в парку електротранспорту. Завдяки відновленню співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку місто вже отримало 7 одиниць транспорту, що вже курсують на маршрутах.

Депутати погодилися з потребами транспортників і затвердили закупівлю тролейбусів з автономним ходом до 20 кілометрів. Наразі комунальне підприємство "Миколаївелектротранс" проводить їхню оцінку та узгоджує подальші рішення щодо підписання договору з ЄБРР.

До проєкту оновлення долучився уряд Данії, який виділив 3,9 мільйона євро для збільшення кількості тролейбусів. Фото: мерія Миколаєва

Передбачено купити 30 тролейбусів з автономним 20-кілометровим ходом. Окрім цього додаткові джерела фінансування цього проєкту для збільшення кількості тролейбусів до 40 одиниць.

Водночас повідомляється, що прифронтовий обласний центр розпочав відновлення автопарку "Миколаївводоканалу". Закупівля здійснюється за сприяння Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

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За субвенціями Банку реконструкції та розвитку місто восени придбало шість сучасних екскаваторів, магістральний тягач та причіп. Вже у наступному році очікується закупівля десяти аварійних "летючок", які планувалося придбати ще до війни. Фото: мерія Миколаєва