Областной центр утвердил программу перспективного развития коммунального транспорта на 2024-2026 годы. Планы впечатляют, поскольку обновлять подвижной состав нужно существенно.

На указанный период депутаты городского совета решили приобрести 26 автобусов и отстроить автобусное депо. Новые закупки обусловлены тем, что часть коммунального транспорта была повреждена обстрелами, несколько автобусов мобилизовали и теперь они используются для нужд армии.

Покупать автобусы для восстановления пассажирской логистики договорились за кредитные средства Европейского инвестиционного банка по примеру "зеленых" автобусов. Фото: мэрия Николаева

А вот на ремонт депо в бюджете средств не предусмотрено, их планируют найти при содействии доноров.

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Обновление планируется и в парке электротранспорта. Благодаря возобновлению сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития город уже получил семь единиц транспорта, которые уже курсируют на маршрутах.

Депутаты согласились с потребностями транспортников и утвердили закупку троллейбусов с автономным ходом до 20 километров. Сейчас коммунальное предприятие "Николаевэлектротранс" проводит их оценку и согласовывает дальнейшие решения о подписании договора с ЕБРР.

К проекту обновления присоединилось правительство Дании, которое выделило 3,9 миллиона евро для увеличения количества троллейбусов. Фото: мэрия Николаева

Предусмотрено купить 30 троллейбусов с автономным 20-километровым ходом. Кроме этого дополнительные источники финансирования этого проекта для увеличения количества троллейбусов до 40 единиц.

В то же время сообщается, что прифронтовой областной центр начал восстановление автопарка "Николаевводоканала". Закупка осуществляется при содействии Международного банка реконструкции и развития.

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По субвенциям Банка реконструкции и развития город осенью приобрел шесть современных экскаваторов, магистральный тягач и прицеп. Уже в следующем году ожидается закупка десяти аварийных "летучек", которые планировалось приобрести еще до войны. Фото: мэрия Николаева