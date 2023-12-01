Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины взялось разгрузить Николаев от транзитного транспорта, перенести часть потока за пределы города и отремонтировать Варваровский и Ингульский мосты.

Такую информацию озвучил на своей странице в Facebook руководитель этого ведомства Мустафа Найем. В частности, он сделал акцент на том, что недавно Кабмин Украины передал эти мосты в государственную собственность и теперь Агентство восстановления планирует профессионально и системно подойти к вопросам разгрузки областного центра от транзитных потоков.

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По мнению Мустафы Найема, оба моста уже не отвечают потребностям города и сдерживают логистику международных транспортных коридоров, в том числе зерновых маршрутов.

Иллюстрация Мустафы Найема к теме ремонта мостов и строительства транспортного обхода Николаева. Инфографика: Агентство восстановления

Сообщается, что в ближайшее время "будет проведено детальное обследование и установлено фактическое состояние мостов, остаточный ресурс, возможные нагрузки и необходимые меры по их ремонту или реконструкции".

Планом работ предусмотрено:

совместно с агентством международного сотрудничества JICA (Япония) работаем над проектом строительства автодороги в обход Николаева. Это важно для того, чтобы разгрузить автодороги областного центра и отремонтировать Варваровский и Ингульский мосты;

запланировано, что время проезда в обход Николаева составит всего 8 минут, тогда как сейчас через город - 1 час и даже больше;

служба восстановления в Николаевской области уже разработала технико-экономическое обоснование строительства и заказала проект строительства;

начинаем строительство транспортной развязки на трассе М-14 (км 121+360) протяженностью 3,5 км;

работаем над проектами реконструкции автодороги М-14 на участке км 110+000 – км 126 + 000 (в декабре должны получить экспертизу), строительство мостового перехода через Южный Буг (завершаем проектирование) и строительство развязки, М-14 км 142+800.

Автор поста сообщает, что в ближайшее время будет объявлен тендер на строительство указанной выше развязки и пригласил мостостроительные и специализированные компании принять участие в тендерах.