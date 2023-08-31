В области вступил в строй еще один автодорожный мост, соединивший полноценным движением через реку Гнилый Еланец общины Вознесенского района с областным центром.

Строители провели армирование и бетонирование конструкции моста, устроили железобетонные балки и плиты на всей его 109-метровой длине. На завершающем этапе работ уложили три слоя асфальтобетонного покрытия, установили лестницу, барьерное и перильное ограждение.

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Также обустроили пешеходные дорожки, провели водоотвод, установили дорожные знаки, нанесли разметку. Кроме того, на горизонтальной кривой дороги радиусом 100 м, где раньше возникало немало аварий, выпрямили подъезд трассы с расширением проезжей части и добавили полосу на подъем.

Сравнительные фотографии моста до начала работ и после их завершения. Фото: Агенство восстановления Николаевской области

На подходах к мостовой конструкции укрепили насыпь, основание усилили бутовым камнем и щебнем разной фракции. Использовали геотекстиль и георешетку, проделали работы по стабилизации земляного полотна.

На установленные опоры навесили энергосберегающие светильники. Недалеко от моста построили остановку общественного транспорта.