В області став до ладу ще один автодорожній міст, що сполучив повноцінним рухом через річку Гнилий Єланець громади Вознесенського району з обласним центром.

Будівельники здійснили армування і бетонування конструкції мосту, влаштували залізобетонні балки й плити на всій його 109-метровій довжині. На завершальному етапі робіт вклали три шари асфальтобетонного покриття, встановили сходи, бар’єрне та перильне огородження.

Читайте також Автомобільний міст через Десну буде кращий від зруйнованого

Також облаштували пішохідні доріжки, здійснили водовідведення, встановили дорожні знаки, нанесли розмітку. Окрім цього, на горизонтальній кривій дороги радіусом 100 м, де раніше виникало чимало аварій, випрямили під’їзд траси з розширенням проїзної частини та додали смугу на підйом.

Порівняльні світлини мосту до початку робіт і після їх завершення. Фото: Агенство відновлення Миколаївської області

На підходах до мостової конструкції укріпили насип, основу посилили бутовим каменем та щебенем різної фракції. Використали геотекстиль та георешітку, виконали роботи по стабілізації земляного полотна.

На встановлені опори навісили енергоощадні світильники. Неподалік мосту побудували зупинку громадського транспорту.