Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України взялося розвантажити Миколаїв від транзитного транспорту, перенести частину потоку за межі міста й відремонтувати Варварівський та Інгульський мости.

Таку інформацію озвучив на своїй сторінці в Facebook керівник цього відомства Мустафа Найєм. Зокрема, він зробив акцент на тому, що нещодавно Кабмін України передав ці мости у державну власність і тепер Агентство відновлення планує професійно й системно підійти до питань розвантаження обласного центру від транзитних потоків.

Читайте також Миколаївщина відновлює довоєнне автосполучення: дорогу випрямили, міст збудували

На думку Мустафи Найєма, обидва мости вже не відповідають потребам міста та стримують логістику міжнародних транспортних коридорів, у тому числі зернових маршрутів.

Ілюстрація Мустафи Найєма до теми ремонту мостів та будівництва транспортного обходу Миколаєва. Інфографіка: Агентство відновлення

Повідомляється, що найближчим часом "буде проведене детальне обстеження і встановлено фактичний стан мостів, залишковий ресурс, можливі навантаження та необхідні заходи з їх ремонту чи реконструкції".

Планом робіт передбачено:

спільно з агентством міжнародного співробітництва JICA (Японія) працюємо над проєктом будівництва автошляху в обхід Миколаєва. Це важливо для того, щоб розвантажити автошляхи обласного центру й відремонтувати Варварівський та Інгульський мости;

заплановано, що час проїзду в обхід Миколаєва становитиме всього 8 хвилин, тоді як зараз через місто - 1 годину і навіть більше;

служба відновлення у Миколаївській області вже розробила техніко-економічне обґрунтування будівництва та замовила проєкт будівництва;

розпочинаємо будівництво транспортної розвʼязки на трасі М-14 (км 121+360) протяжністю 3,5 км;

працюємо над проєктами реконструкції автошляху М-14 на ділянці км 110+000 – км 126 + 000 (у грудні маємо отримати експертизу), будівництво мостового переходу через Південний Буг (завершуємо проєктування) та будівництво розв’язки, М-14 км 142+800.

Автор посту повідомляє, що найближчим часом буде оголошено тендер на будівництво вказаної вище розв’язки й запросив мостобудівні та спеціалізовані компанії взяти участь у тендерах.