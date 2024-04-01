Приятным событием завершился март для коммунального автопарка "Николаевпастранс": подвижной состав пополнили еще три низкопольных городских автобуса отечественного производства.

Эта партия автобусов завершила проект по поставке 12 пассажирских машин, проходивший под патронатом Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS). Финансовое обеспечение заказа осуществило правительство Дании.

Девять пассажирских машин, которые пришли до этого, уже работают на маршрутах украинской столицы корабелов.

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На нынешней неделе автобусы должны пройти обязательную послепродажную подготовку и государственную регистрацию, после чего их поставят на маршруты. Пополнение парка позволит поднять качество обслуживания пассажиров на новые стандарты комфорта и удобств, которым эти транспортные средства соответствуют.

"Автобусы будут использоваться на городских маршрутах для перевозки пассажиров в отдаленные районы", – уточнил и.о. директора предприятия Игорь Кушнир.

У транспортного транша есть два приятных фактора сразу для двух украинских городов – Николаева и Запорожья. Кроме того, что эти современные автобусы с соответствующей комплектацией люксовых атрибутов в виде кондиционера, электронных табло, приятного освещения салона и хорошего панорамного остекления, они изготовлены отечественным производителем.

Таким образом, правительство Дании сделало сразу два добрых дела. По одному оно улучшило транспортное обслуживание жителей Николаева, а по второму – поддержало украинский автопром, в т.ч. рабочие места ЗАЗа.

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Автобусы ЗАЗ А10С3А экологического формата Евро-5 уже известны на рынке Польши, куда машины довольно активно экспортируются. Теперь этот комфорт познают и николаевцы.

Городской автобус средней размерной группы производства Запорожского автомобилестроительного завода соответствует европейским стандартам качества и комфорта. Салон вмещает 60 пассажиров, из которых 23 могут сидеть (23+1). Для пассажиров разного роста здесь установили двухъярусные поручни.

В часы пик низкий пол практически в два раза сокращает время высадки/посадки пассажиров, поскольку людям не придется преодолевать две ступеньки, а прямо с тротуара на остановке заходить в салон или из него сходить на тротуар.

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Для среднеразмерных габаритов (8270/2420/2830 мм) это довольно экономичная по расходам машина, потребляет 18 л/100 км. Такой показатель достигается благодаря дизельному двигателю Weichai мощностью 118 кВт/160 л.с.

Машина комплектуется на выбор автоматической 6-ступенчатой коробкой передач Allison и механической КПП. В Николаев пришли автобусы с рычагом механического переключения ступеней хода.

Для облегчения работы водителя сюда поставили систему управления ZF Servocom с гидроусилителем руля, которую используют многие производители пассажирского и грузового транспорта – максимально снижает усталость. Для работы зимой также есть облегчение, поскольку запуску двигателя даже в лютые морозы здесь помогает жидкостный подогреватель на 30 кВт мощности.

Кстати, зеркала заднего обзора здесь также имеют внешний подогрев, что также создает удобства для водителя и повышает безопасность пассажирских перевозок.

Фото: мэрия Николаева