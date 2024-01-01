Тракторы в Европе оказались никому не нужными

Худшая ситуация зафиксирована в сегменте сельскохозяйственной техники, производители которой показывают пустые портфели заказов. Ухудшенная ситуация будет держаться до конца года и дальше. Об этом говорится в материале entraid.com.

Производственный прогноз на 2025 год также мрачный, заводы вошли в полосу стагнации. Известный производитель техники Massey Ferguson уже начал увольнение людей на своем заводе в Бове.

Если в прошлом году фиксировались платежные рекорды, то сейчас производители вступили в период экономии, а иногда и оптимизации. За этим словом скрываются сокращения, добровольные увольнения и даже закрытие отдельных производств.

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"Ситуация неблагоприятная для инвестиций, в т.ч. в сельскохозяйственную технику. Более жаркая и влажная погода влияет на урожайность и посев крупных культур. В виноградарстве это также третий самый низкий урожай с 2000 года", – заявил директор по экономическим вопросам Дэвид Тарги во время пресс-конференции Французского союза промышленных игроков в сфере сельскохозяйственного оборудования и зеленых насаждений Axema, состоявшейся 13 ноября в ее помещении в Париже.

Союз строителей также в отчаянии, поскольку фиксируют потребительский кризис и ценовую проблему. Из-за этого резко падают показатели и рентабельность производителей.

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В упомянутом выше сообществе Axema констатировали остановку потока заказов в 3-м квартале: минус 37% в сентябре по сравнению с сентябрем 2023 года.

С января по сентябрь 2024 года падение достигает 10% в стандартных тракторах по сравнению с тем же периодом 2023 года. Хуже всего ситуация в сегменте производства специализированных тракторов – минус 24% и минус 17% в заказах.

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Пока ситуацию спасает подразделение по выпуску тяжелых тракторов с мощностью более 200 л.с. Там идет рост. Однако этот сегмент тракторов рассчитан не на коммунальные или строительные секторы экономики, а на аграрное производство.