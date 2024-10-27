Электрический трактор "для пенсионеров": что он может

Case CNH разработала электрический трактор IH Farmall 75c с расширенными автономными возможностями. Это не беспилотная машина, но элементы такого функционала в нем внедрены. Благодаря набору передовых датчиков и коммуникационного оборудования, пишет electrek.co, трактор работает во многих сценариях без вмешательства оператора.

Заодно – снижены энергозатраты, до минимума сведены потребности в техническом обслуживании. Эксплуатационные испытания показали, что новый электрический сельскохозяйственный трактор Farmall 75c имеет на 50% ниже эксплуатационные расходы по сравнению с аналогичными дизельными сельскохозяйственными тракторами.

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Новичок IH Farmall 75c получил электрический двигатель мощностью 75 л.с. и аккумулятор емкостью 110 кВт-ч. Привлекательность видится в том, что процесс быстрой зарядки аккумулятора постоянным током в диапазоне от 10-80% занимает примерно сорок минут.

Появление машин с такой функциональной палитрой обусловлено демографической ситуацией на селе, в т.ч. в развитых странах, начиная от США, Франции, Германии, Великобритании и др. Для устойчивого ведения сельского хозяйства Farmall 75c Electric предоставляет более эффективные и экономичные решения для фермеров или коммунальщиков.

При необходимости от тракторной батареи можно запитать электроинструмент. Фото: Case

Будучи полностью электрической машиной, трактор выполняет функцию генератора электроэнергии. Он оснащен розетками 110 В и 220 В, что делает его удобным для использования на ферме, в поле или лесу или в мастерской, в т.ч. во время обесточивания.

В той же Америке статистика сельскохозяйственного сектора тревожная: на селе остались фермеры пожилого возраста, средний возраст которых превышает 60 лет. Становится все меньше молодых людей, которые начинают заниматься сельским хозяйством, чтобы занять их место. Подобное наблюдается и на других континентах.

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Электрический Farmall только недавно вышел на рынок США, начинается продвижение в Великобританию и Европу. Правда, более подробная информация о характеристиках и операционном диапазоне еще не озвучена.