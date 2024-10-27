Електричний трактор "для пенсіонерів": що він може

Case CNH розробила електричний трактор IH Farmall 75c з розширеними автономними можливостями. Це не безпілотна машина, але елементи такого функціоналу в ньому впроваджені. Завдяки набору передових датчиків і комунікаційного обладнання, пише electrek.co, трактор працює в багатьох сценаріях без втручання оператора.

Заодно – знижено енергозатрати, до мінімуму зведено потреби у технічному обслуговуванні. Експлуатаційні випробування показали, що новий електричний сільськогосподарський трактор Farmall 75c має на 50% нижчі експлуатаційні витрати порівняно з аналогічними дизельними сільськогосподарськими тракторами.

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Новачок IH Farmall 75c отримав електричний двигун потужністю 75 к.с. та акумулятор місткістю 110 кВт-год. Привабливість вбачається в тому, що процес швидкого заряджання акумулятора постійним струмом в діапазоні від 10-80% займає приблизно сорок хвилин.

Поява машин з такою функціональною палітрою обумовлена демографічною ситуацією на селі, в т.ч. в розвинутих країнах, починаючи від США, Франції, Німеччини, Великобританії та ін. Для сталого ведення сільського господарства Farmall 75c Electric надає більш ефективні та економічні рішення для фермерів чи комунальників.

При потребі від тракторної батареї можна заживити електроінструмент. Фото: Case

Будучи повністю електричною машиною, трактор виконує функцію генератора електроенергії. Він оснащений розетками 110 В і 220 В, що робить його зручним для використання на фермі, в полі чи лісі або в майстерні, в т.ч. під час знеструмлення.

У тій же Америці статистика сільськогосподарського сектора тривожна: на селі лишилися фермери похилого віку, середній вік яких перевищує 60 років. Стає все менше молодих людей, які починають займатися сільським господарством, щоб зайняти їх місце. Подібне спостерігається й на інших континентах.

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Електричний Farmall тільки недавно вийшов на ринок США, починається просування до Великобританії та Європи. Щоправда, більш детальна інформація про характеристики та операційний діапазон ще не озвучена.