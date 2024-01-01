Трактори в Європі виявились нікому не потрібними

Найгірша ситуація зафіксована у сегменті сільськогосподарської техніки, виробники якої показують порожні портфелі замовлень. Погіршена ситуація триматиметься до кінця року і далі. Про це йдеться у матеріалі entraid.com.

Виробничий прогноз на 2025 рік також похмурий, заводи увійшли в смугу стагнації. Відомий виробник техніки Massey Ferguson вже почав звільнення людей на своєму заводі в Бове.

Якщо торік фіксувалися платіжні рекорди, то нині виробники вступили в період економії, а подекуди й оптимізації. За цим слово сховані скорочення, добровільні звільнення і навіть закриття окремих виробництв.

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"Ситуація несприятлива для інвестицій, в т.ч. у сільськогосподарську техніку. Більш спекотна та волога погода впливає на врожайність та посів великих культур. У виноградарстві це також третій найнижчий урожай з 2000 року", – заявив директор з економічних питань Девід Таргі під час пресконференції Французького союзу промислових гравців у сфері сільськогосподарського обладнання та зелених насаджень Axema, що відбулася 13 листопада в її приміщенні в Парижі.

Спілка будівельників також у розпачі, оскільки фіксують споживчу кризу та цінову проблему. Через це різко падають показники та рентабельність виробників.

У сегменті понад 200 к.с. зростає попит на трактори, чого не скажеш про машини меншого діапазону. Колаж: Авто24

У згаданій вище спільноті Axema констатували зупинення потоку замовлень у 3-му кварталі: мінус 37% у вересні порівняно з вереснем 2023 року.

З січня по вересень 2024 року падіння сягає 10% у стандартних тракторах порівняно з тим самим періодом 2023 року. Найгірша ситуація в сегменті виробництва спеціалізованих тракторів – мінус 24% та мінус 17% у замовленнях.

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Поки ситуацію рятує підрозділ з випуску важких тракторів з потужністю понад 200 к.с. Там іде зростання. Однак цей сегмент тракторів розрахований не на комунальні чи будівельні сектори економіки, а на аграрне виробництво.